Başkan Pınarbaşı Sahada

İki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde ise aday olmayan Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, yaptığı saha gezilerinde, 10 yılda verdiği hizmetleri tek tek halka anlatıyor.

Sabahın erken saatlerinden, gece yarısına kadar sahada halka buluşan Başkan Pınarbaşı, köy köy, cadde cadde, sokak sokak gezerek, vatandaşlarla sohbet edip, Birecik'in 10 yılda yaşadığı değişimleri anlatıyor.

10 KİLOMTERE SAHİLPARK

Başkan Pınarbaşı, mega projeleri arasında bulunan Sahil Park'ta üçüncü etabın tamamlanmak üzere olduğunu belirerek, "Kafeler, restoranlar, düğün salonları, çocuk oyun grupları, piknik alanları ve sosyal yaşam adına herşeyin bulunduğu Sahil Parkımızın 3. Etabı bu yaz konuklarını ağırlayacak. Üç etapta toplam 10 kilometrelik sahil bandını yaşanır hale getirdik" dedi.

Fırat'a iki tekne indirip, Fırat Nehri'nin tüm güzelliklerini halkın ayağına serdiklerini belirterek, "İlçemize gelenler Sahil Parkımızın sunduğu görsel şölene hayran kalıyor. Burası, sadece Birecik halkımızındeğil Nizip'ten, Gaziantep'ten ve Şanlıurfa ile daha birçok kentimizden gelen halkımızı konuk ediyor. Hafta sonlarında cadde ve sokaklarımız farklı plakalı araçlarla doluyor. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

1,5 MİLYON METREKARE KİLİT TAŞI

Göreve geldiklerinde 30 bin metrekare olan yeşil alan miktarını 400 bin metrekareye çıkardıklarını ifade eden Başkan Pınarbaşı, "Şehir merkezide 1 milyon metrekare, köylerimizde ise 400 bin metrekare olmak üzere toplam 1,5 milyon metrekare kilit taşı döşedik* diye konuştu.

Kırsalı hizmetle tanıştırdıklarını, Kültür Merkezi,yıldızlı otel konforunda Türk Hamamı yaptıklarını, Birecik Kalesini restore ettiklerini ifade eden Pınarbaşı, "Göreve geldiğimizde hiçbir aydınlatmanın olmadığı ilçemizi ışıl ışıl hale getirdik" dedi.

Başkan Pınarbaşı, diğer hizmetlerini ise şöyle sıraladı:

"Kapalısemt pazarı yaptık. Araç parkımızı güçlendirdik. Çocuklarımızı Fırat'ın azgın sularına teslim etmemeki çin yüzme havuzu yaptık. Kelaynak yolunu genişlettik. Tehlike arz eden kayaları tıraşladık. Eğitime destek sağlardık. Katı atık tesisimizi hizmete açtık. Atık Su arıtma tesisimizin temelini attık. Eğitime destek sağladık. 37 adet taziye evi yaptık.

Gençlerimiz için 11 adet semt sahası yaptık. Ilçemizde yılların özlemi olan doğalgazı getirdik. Kamulaştırmayı başlattık. Bağlarbaşındaki 9 evi kamulaştırıp, yolları genişlettik, park yaptık. Kentsel dönüşümü başlattık."

Başkan Av. M. Faruk Pınarbaşı, 5 dönümlük alana sığmayan Buğday Pazarını 50 dönümlük alana taşıyıp modern bir pazar haline getirdiklerini,Fıstık Haline ek bine yaptıklarını anlatarak, "Değerlerimize de sahip çıktık. Birecik patlıcanımızı tescil ettirdik. Urfa fıstığına sahip çıkıp, kaynak kitap niteliğinde katalog hazırladık" dedi.

Ayrım yapmadan toplumun her kesimine hizmet götürmekle birlikte kadınların öncelikleri olduğunu belirten Başkan Pınarbaşı, "Kurulmasını sağladığımız 3 fabrikada 700'ü aşkın kadınımız iş ve ekmek sahibi oldu" diye konuştu.

Başkan Pınarbaşı, sosyal belediyeciliğin verdikleri hizmetin merkezini oluşturduğunu belirterek, "Hepsinden önemlisi halkımızın karşısına hep başım dik çıktım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler