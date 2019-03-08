Başkan Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Nikâh tarihlerini 8 Mart Dünya Kadınlar gününe denk getiren çiftlerin nikâhlarını kıyan Başkan Polat, "Hayatınızın en önemli gününü yaşıyorsunuz. Birlikte hayata atılarak kendiniz için yeni bir dünya kuruyorsunuz. Nikâh gününüzün 8 Mart Dünya Kadınlar gününe denk gelmesi ayrı bir güzellik. Birbirinizi hiçbir zaman kırmayın. Siz ikiniz birbirini tamamlayan bir bütünsünüz. Rabbim sizlere Salih bir yuva nasip etsin" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Eşi Yasemin Polat 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle açıklamalarda bulundular.

Yasemin Polat: Çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Annelerimizin ellerinden öpüyorum

Genç çiftlerin mutluluklarına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yasemin Polat, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle üç çiftimizin mutluluklarına ortak olduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bütün emekçi kadınlarımızın ve annelerimizin ellerinden öperek Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Polat: Annelik bu kadar önemli ve kıymetlidir

Dünya Kadınlar Gününün sadece bir günle ifade edilmesinin yeterli olmadığını belirten Başkan Polat, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hayat arkadaşım, yol arkadaşım eşimle birlikte bugün üç çiftimizin nikâh akitlerini gerçekleştirdik. Çiftlerin nikâhlarına eşimde şahitlik etti.

Annelerin, kadınların hakkı sadece bir günle ifade edilmez. Efendimiz s.a.v. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyuruyor. Annelik bu kadar önemli ve kıymetlidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Annelerimizin, kadınlarımızın gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler