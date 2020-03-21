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Başkan Polat'dan mülk sahiplerine çağrı: "Bir süre esnaftan kira almayın"

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, iş yeri sahiplerine çağrıda bulunarak, koranavirüsten dolayı esnaftan bire kira almamalarını istedi.

21.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:04
Başkan Polat'dan mülk sahiplerine çağrı:
Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, iş yeri sahiplerine çağrıda bulunarak, koranavirüsten dolayı esnaftan bire kira almamalarını istedi.
Polat, yazılı açıklamasında, bu süreçte ayakta kalabilmek için mücadele eden esnafa devletin destek verdiğini aktardı.
Polat, "Esnafın dükkan kirası işliyor. Devletimizden beklentimiz borcumuzun ötelenmesinden ziyade belediyeler ile birlikte bu süreç geçene kadar esnafın ödediği bütün verilerin dondurulmasıdır. Esnaf dükkanı açmaz ise evine ekmek götüremeyeceği gibi kirasını ödeyemeyecek. Devletimizden beklentimiz dua ile birlikte esnafın ayakta kamasını sağlayacak adımlar atılması ve bu bağlamda mülk sahiplerini biraz anlayışlı olmaya davet ederek, en azından içerisinde bulunduğumuz süreç bitene kadar kira almamalarını eğer almaları gerekiyorsa da çok cüzi bir kira almaları yönünde mülk sahiplerine tavsiyelerde bulunması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Yaşar Polat, Tomarza, Güncel

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