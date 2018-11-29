Başkan Polat, Malatyamızı Engelsiz Bir Şehir Yapmak İçin Çalışıyoruz

Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Külliyesi altında hayata geçirilen engelli araçlarının bakım ve tamir atölyesi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatyamızı engelsiz bir şehir olması için çalışmalar yürütmekteyiz. Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayata tutunmalarına yardımcı olmak için bizler de elimizden gelen destek ve yardımı vermenin gayreti içerisindeyiz.

Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her anında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 40 adet engelli aracını kardeşlerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin en büyük sorunlarından biri de kullanmış oldukları engelli araçlarının bakım ve tamirleriydi. Engelli kardeşlerimiz bu konuda oldukça problem yaşıyorlardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin araçlarının bakım ve tamiri ile ilgili olarak çalışmalar yapıyorduk. Bugün ise Engelli Araç Tamir Atölyesi ile engelli kardeşlerimizin yaşamış olduğu sıkıntı ve sorunları ortadan kaldırmış olacağız. Atölyemizin engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Polat Kernek Külliyesi altında incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kadın Kültür ve Spor Merkezi ile Engelli Koordinasyon Merkezindeki atölye ve kurslarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kursiyerlerden Başkan Polat'a teşekkür

Kursiyerler, "Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir mekanı hazırlayarak bizlerin hizmetine verdikleri için teşekkür ediyoruz. Atölyelerde ve kurslarda hem meslek sahibi oluyoruz hem de boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.