Başkan Polat Meclis Üyeleriyle Helalleşti

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 1. birleşimi yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediye Meclisinin son toplantısında meclis üyeleri ile bir araya gelerek vedalaşmak istediğini belirterek yaptığı konuşmada, "Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak dört yıl daha sonrada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da bir yıl sizlerle birlikte Malatya'mıza, milletimize hizmet etme imkanı bulduk. Belediye Başkanlığı görevi milletin hizmetinde olma, millete hizmetkar olma makamlarıdır. Cumhurbaşkanımızın sıkça ifade ettiği gibi 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' Hem Belediye Başkanı olarak, hem de Meclis Üyesi vasfımızla bu şehrin sorumluluğunu almak, kutsal bir görevi yerine getirmek çok önemli. Sizlerle birlikte bu millete güzel hizmetler üretmenin gayretinde olduk. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte görev süremiz boyunca anlımız açık, başımız dik bir şeklide bu şehre güzel hizmetler yapmak için kararlar aldık. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Malatya'nın tamamından sorumluyuz. Allah binlerce kez şükürler olsun, 5 yılı çok güzel bir şekilde geçirdik. Biz bu şehri seviyoruz, ben bu şehre aşığım. İçimizden bazı arkadaşlarımız görevlerine devam edecek, bazı arkadaşlarımızda görevlerini başka arkadaşlara devredecek. Buradaki makamlar önemli değil, önemli olan bu şehre hizmet etmektir. Malatya'nın üzerimizde hakkı var. Bundan sonrada makam mevki ne olursa olsun şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere her zaman memleketimize, ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasının sonunda meclis üyelerinden helallik istedi. Yapılan konuşmaların ardından yapmış oldukları hizmetler anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Meclis Üyelerine Kayısı Kristali ile gömlek hediye etti.Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart Ayı II. Birleşim toplantısını, 18 Mart Salı günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı. - MALATYA