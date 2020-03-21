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Başkan Poyraz, anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti

İSTANBUL (İHA) –Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, korona virüs tedbirleri kapsamında yanlarına gidemediği anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantıyla tebrik etti.

21.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:05
Başkan Poyraz, anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti
İSTANBUL (İHA) –Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, korona virüs tedbirleri kapsamında yanlarına gidemediği anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantıyla tebrik etti.

Ülkemizin etkilendiği KOVID-19 Koronavirüs nedeniyle birçok önlem alındı. Okullar uzaktan eğitime geçerken, camilerde cemaatle namaza ara verildi. Halkın da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Bu süreçte de kutlamaya hazırlandığımız kandil gecesi için çeşitli önlemler alındı. Toplu etkinliklerin yasaklanmasının ardından kandil tebrikleri de online hale geldi.

Görüntülü aramayla kandil tebriği

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantı ile tebrik etti. Başkan Poyraz, korona virüs nedeniyle bu kandilde yanlarına gelemediğini, kendilerinin de mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Tüm vatandaşlara da seslenen Başkan Poyraz, alınan önlemlere herkesin uyması gerektiğini, bu süreçte sosyal teması en aza indirgememiz gerektiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Poyraz, Kandil Dağı, Anne, Güncel

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