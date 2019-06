Başkan Rasim Arı'dan çalışma alanlarına gece denetimi

Vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için kolları sıvayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı , Lale Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesindeki sıcak asfalt dökümü öncesinde gerçekleştirilen çalışmaları denetledi.Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Lale Caddesi ve Saatçi Hoca Caddesinde gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı çalışmalarını inceledi. İlk olarak Lale Caddesini gezen Arı, burada yürütülen yaya kaldırımı yapımı ve sıcak asfalt dökümü öncesinde yoldaki zemin çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Çalışmalarda görev alan belediye personelleri ile de sohbet ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Arı, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra Saatçi Hoca Caddesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceleyen Arı, burada da yeni içme suyu hattı döşemesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.Belediye personellerinin yoğun mesai ile çalışarak sürdürdükleri her iki cadde deki çalışmaların kısa sürede tamamlanması için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Arı, bu alanlardaki çalışmalarla birlikte önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuş olacaklarını söyledi. Arı: "Lale Caddemizin ilk etabını tamamladık. İkinci etabımız da ise altyapı çalışmaları sona erdi. Bu caddemizdeki 1950'li yıllardan kalan içme suyu hattımızı tamamen yenileyerek bunun yanı sıra burada bulunmayan yağmur suyu hattımızı da çektik. Şimdi bir yandan yaya kaldırımlarını yaparken bir yandan da sıcak asfalt öncesinde zemin çalışması yapıyoruz. Aynı çalışmalarımız Saatçi Hoca Caddesinde de gerçekleştirilecek. Her iki caddemizde tamamlandığında estetik görünümleri ve sağlam altyapısı ile Nevşehirlilerin hizmetine girecek." dedi.Belediye Başkan Yardımcı İbrahim Yüzer, birim müdürleri ve teknik personelinde katıldığı incelemede, esnaf ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Başkan Arı, esnafların çalışmalara ilişkin görüşlerini dinledi. Vatandaşların ve esnafların çok memnun kaldığı çalışma için halktan gelen talepleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Arı, şehrin farklı noktalarındaki altyapı ve üst yapı çalışmalarının yılsonuna kadar hızlı bir şekilde süreceğini kaydetti.Esnaflarla birlikte çay içen Arı: "Halkımızla iç içe olmayı her daim sürdüreceğiz. Bizim için esnafımızın ve vatandaşımızın mutluluğu çok önemlidir" diye konuştu. - NEVŞEHİR