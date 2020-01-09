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Başkan Rasim Arı'dan Niğde'ye tatlı ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

09.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:22Başkan Rasim Arı'dan Niğde'ye tatlı ziyaret

Arı, ziyaretinde ayrıca bir genç kızın dedesi ile birlikte ürettikleri balları tatması için sosyal medyadan yaptığı teklifi de geri çevirmeyerek köyündeki bal üreticisi aileye konuk oldu.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere komşu vilayet Niğde'ye giden Belediye Başkanı Rasim Arı, Niğde Belediyesi'ni ziyaret ederek burada Belediye Başkanı Özdemir ile bir araya geldi.

İç Anadolu Bölgesinde ortak tarihi kültürel değerlere sahip iki kentin belediye başkanı olarak birlikte, omuz omuza şehirlerine hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Arı ve Başkan Özdemir, iki kent arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirerek bundan sonraki süreçte de sık sık birlikte değerlendirmelerde bulunacaklarının altını çizdi.

Her iki başkan daha sonra birlikte fikir alışverişinde bulunarak iki kardeş ve komşu şehrin yatırım ve projelerini masaya yatırdı.

Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra geçtiğimiz günlerde, sosyal medyadan kendisini Niğde'deki köylerine davet eden Rüveyda isimli genç kızın, yaşadığı köyü ziyaret etti.

Kırkpınar köyündeki bal üreticisi ailenin evine konuk olarak giderek ürettikleri balları tadan Başkan Arı, aile üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Arı'nın Kırkpınar köyü ziyaretine Niğde Belediye Başkanı Özdemir'de eşlik etti.


Kırkpınar, Rasim Arı, Niğde, Güncel

Kaynak: Bültenler

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