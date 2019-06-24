Başkan Rasim Arı, Gül Bahçe'deki çalışmaları inceledi

Başkan Arı, belediye olarak yeni dönemde şehrin farklı noktalarında yeni parklar ve yaşam alanları oluşturacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı , beraberinde başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile birlikte akşam saatlerinde Gül Bahçe 'de incelemelerde bulundu. Bu alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Arı, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Paşa Konağı önündeki park alanında oturan ailelerle de sohbet eden Arı, vatandaşların çalışmalara ilişkin değerlendirmelerini alarak önerini dinledi.

Şehirdeki mevcut yeşil alanları koruyarak yeni yeşil alanların sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Arı: "Yeni dönemde şehrimize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandıracağız. Yeni yaşam alanları oluşturacağız. Bu alanlar hemşehrilerimize soluk aldıracak. Sosyal donatıları çok yüksek olacak bu alanlarda hemşerilerimiz aileleri ile hoşça vakit geçirebilecek. Oluşturulacak yeni alanlarda sportif faaliyetler için gerekli donanımlar da bulundurulacak. Bunun yanı sıra mevcut parklarımızı da yeniliyoruz. Bu alanların eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz." dedi.