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Başkan Rasim Daşhan: "Devletimiz sağlık alanında şehir, ilçe ayrımı yapmıyor"

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapım çalışmaları devam eden "Entegre Sağlık Kompleksi" inşaatında Belediye Başkanı Rasim Daşhan incelemelerde bulundu.

16.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:45Başkan Rasim Daşhan:
'nın ilçesinde yapım çalışmaları devam eden "Entegre Sağlık Kompleksi" inşaatında Belediye Başkanı Rasim Daşhan incelemelerde bulundu.

Şaphane ilçesinde yapımı devam eden Entegre Sağlık Kompleksi'nin içerisinde 4 hekimlik aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri yer alacak.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "Şaphane Belediyesi olarak Entegre sağlık Kompleksimizin çevre tanzimi, kanalizasyon ve su bağlantılarını yapmaktayız. Bin 128 metrekare kapalı alana sahip tesisin tamamlanması ile ilçemiz sağlık kuruluşlarının toplu bir şekilde daha etkin ve hızlı bir sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Devletimiz sağlık alanında şehir, ilçe ayrımı yapmadan yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Böylesine önemli bir sağlık yatırımının Şaphane'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"diye konuştu. - KÜTAHYA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

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