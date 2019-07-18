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Başkan Recep Bozkurt, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yapımı yeni tamamlanan, kapalı alanda 5 bin, toplamda 10 bin metrekare alana sahip olan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

18.07.2019 16:24 Başkan Recep Bozkurt, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, yapımı yeni tamamlanan, kapalı alanda 5 bin, toplamda 10 bin metrekare alana sahip olan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaları sürdüren personellere kolaylıklar dileyen Başkan Bozkurt, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Bozkurt, kapalı pazar yeri ile ilgili açıklamalarında, "Şuhut kapalı pazar yerinde tamamen sona gelindi. Şöyle değerlendirmek gerekirse içerisinde 11 adet iş yerimiz, zabıta kulübemiz, WC'miz ve yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip toplamda 10 bin metrekare alana sahip pazar yeri çok yakında Şuhut halkımızın hizmetine girmek üzere. Son derleyip toparlama çalışmalarımızı yapıyoruz, sona geldik. Burada alışveriş yapacak halkımıza hayırlı olsun diyor, burada emeği geçen personelimize de teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

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