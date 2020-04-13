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Başkan Rıza Akpolat, hem saz çaldı hem türkü söyledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüsle mücadelenin sürdüğü bu günlerde sazını eline alarak Aşık Daimi'nin "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" adlı türküsünü seslendirdi.

13.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:52
Başkan Rıza Akpolat, hem saz çaldı hem türkü söyledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüsle mücadelenin sürdüğü bu günlerde sazını eline alarak Aşık Daimi'nin "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" adlı türküsünü seslendirdi.

Türkiye 'de milyonlarca kişi koronavirüsle mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kendini izole etti. Salgının çıktığı ilk günden bu yana sahada olan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat saz çalarak türkü söyledi. Başkan Rıza Akpolat, koronavirüsle mücadele kapsamında yakın bir zamanda açılan Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'nde Aşık Daimi'nin "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" adlı ölümsüz eserini bağlaması eşliğinde seslendirdi. Milyonlarca kişinin evde vakit geçirdiği bu günlerde Başkan Rıza Akpolat yorumladığı eserle komşularına moral vermeye çalıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Rıza Akpolat duygularını şu sözlerle dile getirdi;

"Sizler evinizde, bizler işimizin başında zorlu bir mücadele veriyoruz. Bu salgınla topyekün bir mücadele bizimkisi. Şu sıralar gece gündüz belediyedeyim. Evet yoruluyoruz, kayıplarımıza içimiz yanıyor ama inatla yaşamayı sürdürmek zorundayız. Çünkü bu da gelir, bu da geçer..."


Kaynak: DHA

Etiketler: Rıza Akpolat, Beşiktaş, Türkiye, Güncel
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