Başkan Rıza Akpolat komşularını dinledi

Vatandaşların belediye ile ilgili beklentilerini tek tek not alan Başkan Akpolat, sorunların çözümü noktasında belediye olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

Her fırsatta mahalle sakinleriyle buluşmaya özen gösteren Başkan Rıza Akpolat dün Başkanlık katında gerçekleşen halk buluşmasında Abbasağa, Cihannüma, Yıldız, Balmumcu , Gayrettepe , Levazım, Muradiye, Sinanpaşa, Türkali, Dikilitaş ve Vişnezade mahallesindeki komşularını ağırladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Başkan Rıza Akpolat ile birlikte başkan yardımcıları ve ilgili tüm müdürler katıldı. Halk Toplantısı öncesinde konuşma yapan Başkan Rıza Akpolat her konuda vatandaşın yanında olduklarını, talep ve görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti.

AKPOLAT: KOMŞULARIMIZLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

''Yerel demokrasiyi güçlendireceğimiz katılımcılığı artıracağımız bir dönemi başlatacağımıza dair söz vermiştik. Kurumsal takvimimizi hazırlayacağız demiştik, kurumsal takvimiz dahilinde hem açık mikrofon etkinliklerini yaptık, şimdi de onun değişik bir versiyonu olan halk toplantıları kısmına geçiyoruz. Amacımız şu Biz belediyeye geldik muhatap bulamadık sorunlarımızı kimseye aktaramadık belediye başkanını göremedik başkan yardımcılarına ulaşamadık müdürleriyle konuşamadık bir takım iletişim eksikliğini koordinasyon eksikliğini ortadan kaldırmak için yapıyoruz bu toplantıları yapacağız. Mahalle mahalle ayırdık çünkü toplu olduğu zaman erişim sıkıntısı yaşanabiliyor. Hayata geçireceğimiz birçok projeyle ilgili adımlar attık. Alt yapılarını hazırladık şimdi burada ufak tefek gibi görünen ama bizim günlük hayatımızı zorlaştıran konularla ilgili sizlerle konuşacağız. Sizler buraya gelip ilgili sorununuzu söyleyeceksiniz. Burada Başkan yardımcılarımız ve ilgili bütün müdürlerimiz burada sizlerin sorunlarına kendileri birebir cevap verecekler ilgilenecekler''

Başkan Rıza Akpolat geçen hafta da Konaklar, Levent, Nisbetiye, Akatlar, Etiler, Kültür, Arnavutköy, Bebek, Kuruçeşme, Mecidiye, Ortaköy ve Ulus mahallesi sakinlerini ağırlamıştı.