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Başkan Rıza Akpolat'tan vatandaşlara "evlerinize dönün" çağrısı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Evde Kal" çağrısına uymayan vatandaşlara anons aracından seslendi.

23.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:31
Başkan Rıza Akpolat'tan vatandaşlara

Eline mikrofonu alan Akpolat, Kuruçeşme - Aşiyan Sahil şeridi boyunca günlük yaşantılarına devam eden vatandaşlara evlerinize dönün çağrısı yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkemizde de vaka ve ölüm sayıları gün geçtikte artmaya başladı. Bu kapsamda dün gece 24.00'dan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkmaya yasağı getirildi.Yetkililer tarafından vatandaşlara sokağa çıkmayın uyarısı yapılsa da bugün Beşiktaş sahil şeridinden yurttaşlar "Evde Kal" çağrısına uymadı. Bu kapsamda belediye başkanlığının yaptığı çağrıları vatandaşların kulak ardı etmesine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat duyarsız kalmadı. Başkan Rıza Akpolat, belediyenin anons aracına bindi ve mikrofonu eline aldı. Kuruçeşme- Aşiyan sahil şeridi boyunca vatandaşları uyararak şu çağrıda bulundu. '' Değerli İstanbullular, Yenikoronavirüs salgını ile mücadele sürecinde, evlerinizden çıkmamanız kritik önem taşıyor. Lütfen hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evlerinize dönün. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Her bir vatandaşımızın sağlığı, bizim için çok değerli. Bu sorumluluk hepimizin'' dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Rıza Akpolat, Kuruçeşme, Beşiktaş, Güncel

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