Haberler » Güncel » Başkan Sabırlı'dan '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajı - Haber

Başkan Sabırlı'dan '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:44Başkan Sabırlı'dan '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajı
AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 4 Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaparak, yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan, yerin binlerce metre altında her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek emek mücadelesi veren ve bu uğurda canlarını veren maden emekçilerine olan vefa borcu asla ödenemez. Ekmeğini binlerce metre yerin altından çıkartarak ülkemizin ve insanımızın aydınlık geleceği uğruna alın teri döken tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, bu uğurda yaşamını yitiren maden şehitlerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde bir kez daha saygıyla anıyor, tüm maden emekçilerine ve ailelerine sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - VAN

Dünya Madenciler Günü, Bahçesaray, AK Parti, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29 12 Sanatçının ortak sergisi 'Devridaim' CKM'de - Haber
11:28 Bacadan çıkan yangın evi kül etti - Haber
11:28 Karamürsel'den kısa kısa - Haber
11:28 Alman sosyal psikolog Prof. Dr.Süssenbach, cinsel şiddetle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini... - Haber
11:23 Kâğıt Müzesi'nde anlamlı etkinlik - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:30:07