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Başkan Sabırlı'dan KKTC Barış Harekâtı'nın 45. yıldönümü mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, KKTC Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

20.07.2019 15:07 Başkan Sabırlı
AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, KKTC Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 45. yıldönümünü yavru vatanımız ile birlikte aynı coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Adası tarih boyunca Türkler için önemini hiç kaybetmemiş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en önemli kalesi olmuştur. Adaya barış ve huzur getirmesi için Türkiye'nin yavru vatandaki kanayan yaraya ve zulme daha fazla sesiz kalınmayacağını tüm dünyaya haykıran asil harekettir. Rum kesimi acımasızca Türk köylerini yakıp yıkmasının izlerini yıllar sonra vatani borcumu yapmak için gittiğim yavru vatanda görmek mümkün. Huzurun ve barışın temini Kıbrıs Harekatı; Kıbrıs Adası'na barışı getirmek ve kardeşlerimize yönelik zulmü durdurmak için düzenlendi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan askerlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
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