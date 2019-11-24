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Başkan Sabırlı'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

24.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:28Başkan Sabırlı'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olduğunu belirten Başkan Sabırlı, "Hayatın merkezine insanı alan, 'önce insan' diyen, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak; kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimiz, Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibidir. Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselecektir. İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olan bizler için, öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Büyük milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi; her şartta ve koşulda yetiştirmeyi amaç edinerek, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücün en büyük mimarı; elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizdir. Bu duygularla, ilk şehit öğretmen Mustafa Çağlar ve Şenol Akar ile henüz 8 aylık öğretmen iken 1,5 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı hainlerin saldırısında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, gençlerimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz, Bahçesaray ve ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevleri başında şehit olan ve vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - VAN

Bahçesaray, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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