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Başkan Sabırlı'dan 'Polis Haftası' mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:28
Başkan Sabırlı'dan 'Polis Haftası' mesajı
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, "175 yıllık köklü bir mazi ve güçlü teşkilat yapısına sahip Türk Polisi Teşkilatımızın yıldönümü tebrik ederim. Polis teşkilatı; huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösteren gözde bir teşkilat olduğunu, tarih boyunca her zaman toplumun herkesimi tarafında alkışlanan, dualarla desteklenen ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam eden aziz teşkilattır. Emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisidir. Türk polisi bu köklü yapısıyla milletin asayişini, huzurunu, mal, can ve namus güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak için fedakarca faaliyet gösteren, bu gayret ve fedakarlığıyla da milletin gözdesi haline gelmiş bir teşkilattır. Toplumda, huzur ve güvenliğin yanında ülkemizde son günlerde polis teşkilatı toplumun bel kemiği ilk yardım kuruluşu olarak ihtiyacı olan herkese bir telefon kadar yakındır. Ülkemizde son günlerde mücadele verdiğimiz korona virüsüyle mücadelede herkesimin yardımına koşan, ön planda tüm sosyal ihtiyaçları karşılayan, gece gündüz demeden çalışan vefalı, fedakar ve girişken tüm polislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim mükafatlandırsın. Bu duygu ve düşüncelerle polis teşkilatımızın mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçesaray, AK Parti, Polis, Güncel
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