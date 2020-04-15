Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan Sabırlı'dan şehitliğe ziyaret

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Şehitler Haftası nedeniyle Sündüz ve çığ şehitlerinin mezarını ziyaret ederek, çevre düzenlemesini elleriyle yaptı.

15.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
Başkan Sabırlı'dan şehitliğe ziyaret
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Şehitler Haftası nedeniyle Sündüz ve çığ şehitlerinin mezarını ziyaret ederek, çevre düzenlemesini elleriyle yaptı.

Başkan Cumali Sabırlı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 18 Temmuz 1993 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Sündüz Yaylası'nda şehit edilen ve geçtiğimiz kışın yaşanan çığ faciasında şehit olanların mezarlarını ziyaret etti. Şehitlikte çevre düzenlemesi yaparak, mezarlıklar üzerindeki otları temizleyen Sabırlı, kendi elleriyle her şehidimizin mezarına da çiçek ekti.

Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Sabırlı, tarihimizin sayısız kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek, "Niğbolu Zaferi, İstanbul'un fethi, İstiklal Harbi, Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz Zaferi olduğu gibi tüm Türk halkı ülkesine, dinine ve toprağına sahip çıkmak için çok aziz şehitler vermiştir. Gerekirse yeniden şehit olmak isteyen 83 milyon kınalı Mehmetçiğimiz hazırdır. Bu vesile ile vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, ailesinde 5 şehidi olan bir nefer olarak Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: şehitler haftası, Bahçesaray, AK Parti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››Başkan Sabırlı'dan şehitliğe ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:25: Büyükşehirin gıda yardımları devam ediyor - Haber 11:24: Kanser hastasına sağlıkçılardan 'evlilik yıl dönümü' sürprizi - Haber 11:24: Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı - Haber 11:24: Çankırı'da bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 11:24: Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler