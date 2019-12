Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Nenelerimiz, annelerimiz, bacılarımız dün cephede, Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu o kahramanlıklardan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından değer kazanarak 5 Aralık 1934 günü kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkı olarak tanınmıştır. Şimdi o tarihte yapılan ilk seçimlerde 18 milletvekili ile dünyada kadına önem veren ikinci ülke olduk. 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin seçilmişti. Bizim tarihimiz, kadınlarımıza önem vermektedir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde TBMM'ye 102 bayan vekil seçilmiş, 53 bayan vekil ile partimiz her zaman kadınlarımızın değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizde kadınlar hiçbir zaman ikincil görevlerde düşünülmedi. Kadınlar hiçbir zaman siyasetin nesnesi yapılmadı. Onları her zaman siyasetin öznesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Türk kadını, tarihimizin en eski çağlarından bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplum temelini oluşturmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - VAN