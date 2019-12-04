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Başkan Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti.

04.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:51Başkan Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı, Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gençlere dil öğrenmelerini tavsiye etti.

Mercan Koleji'ni ziyaret eden ve burada öğrencilere söyleşiye katılan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İngilizce önemli bir dil. Dil bilenler, yurt dışında çok iş yapıyorlar. Dil bilenler aranan insan olmuşlardır" diyerek, donanımlı olmanın önemini anlattı.

Sadıkoğlu, "Gençlerle bir arada olmak bizleri motive etti. Gençlerin yapabilecekleri iş, hayallerinin peşinde gitmelerini isterim" şeklinde konuştu.

Gençlerin bir yandan ailelerini bağlı olup, bir yandan da hayal ettikleri mesleğe yönelmelerini öneren Sadıkoğlu, "Avrupa ve Dünyada çözemedikleri Türkiye'de bir aile bağı var. Aile bağımızın kopmaması gerekir. Ataerkil aile yapısı devam etmeli. Aile bağından kopanların güçlük çektiklerini Avrupa görüyoruz. Bağlarımızı koparmamalıyız, ancak kendi adımımızı da atıyor olmamız lazım" dedi.

Kendisinin çocuk yaşlarında iş hayatına atıldığını söyleyen Sadıkoğlu, "Bir yandan çalışıp, bir yandan okudum" diyerek, yaşam ve iş hayatından örnekler verdi.

Sadıkoğlu, "Derste öğrendiklerimizle kalmayınız. Kitap okuyunuz. Hayal edin. Hayal kurmayan çok da başarılı olamaz. Başarılı olursanız, toplumun kabul etmesi de kaçınılmazdır. Ekonomik değeri olan sektörlere kendinizi adapte edin. Başarılı olanların temelinde mücadele vardır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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