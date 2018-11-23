Başkan Saffet Acar'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 14:22



23 Kasım 2018 Cuma 14:22

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Acar, mesajında, "Başöğretmen Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygı değer unsurlarıdır" sözü eğitim ve öğretmenlerin toplumsal yaşantımızdaki yerini ortaya koymaktadır. Bir öğretmen verdiği eğitim ile milleti; özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum olarak yaşatır. Öğretmenlerimiz; gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurarak, en önemli değerlerimiz ve istikbalimiz olan gençlerimizi zamanın gerektirdiği her türlü teknolojiden faydalanarak üretken bir toplum haline getirir. Geleceğe sağlam adımlarla basan bir nesil yetiştirmek temennisi ile öncelikle başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anıyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR