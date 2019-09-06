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Başkan Şahan'dan badem hasadı açıklaması

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, badem hasadıyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

06.09.2019 16:26 Başkan Şahan'dan badem hasadı açıklaması
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, badem hasadıyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

Badem kalitesinin bu yıl oldukça iyi olduğunu belirterek açıklamalarda bulunan Başkan Salih Şahan, "Adıyaman'da bademcilik hasadı başladı. Bir önceki yıla oranla rekoltenin artmasının beklenmediği hasatta kalitenin iyi olduğu görüldü.

Son yıllarda yaygınlaşan bademcilik üretimi meyvelerini ilimiz üretimine canlılık getirmeye devam ediyor. Öncelikle badem hasadı üreticilerimize bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Bademcilik üretiminde hem rekolte hem de kalite bakımından ülkemiz genelinde önemli bir konumdayız. Ancak bademciliğin daha da yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için Karadeniz'de fındıkta olduğu gibi bademinde destek kapsamına alınması üreticilerimizi teşvik edecektir. 2019 Yılı badem üretiminde yüksek bir rekolte beklemiyoruz bunun sebebi ise bademde çiçeklenme döneminde aşırı yağan yağışlardan kaynaklandığını bu sebeple binlerce badem ağacının kuruma noktasına geldiğini, kuruyan badem ağaçlarının yerine ekilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığından Fidan talebinde bulunuldu" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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