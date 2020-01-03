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Başkan Şahan: "Tarım Bağ-Kur primleri arttı"

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Tarım Bağ-Kur primlerine yapılan yüzde 19,6 artışın zor durumda olan üreticilerin prim borçlarını ödeyemez duruma getireceğini kaydetti.

03.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:23 Başkan Şahan:
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Tarım Bağ-Kur primlerine yapılan yüzde 19,6 artışın zor durumda olan üreticilerin prim borçlarını ödeyemez duruma getireceğini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan ekonomik koşullar ve kur artışından dolayı zor durumda olan çiftçilerimize yapılan prim artışı çok fazla olmuştur. Bununla birlikte 2019 yılında 764,96 TL olan Tarım Bağ-Kur primi yapılan yüzde 19,6 oranındaki artışla 2020'de en düşük Tarım Bağ- Kur primi 913,80 lira olmuştur. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 781,37 TL olarak uygulanacak" dedi.

Şahan, "Düzenli prim ödeyen Tarım Bağ-Kurlular primlerinde ise 5 puanlık indirim sayesinde 132,43, lira avantaja sahip olacak. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı düzenli prim ödeyen üreticilerimiz yok diyecek kadar azdır. Hükümetimiz de üreticilerimizin bağkur primlerinde indirim talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Bağ Kur, prim, Güncel

Kaynak: İHA

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