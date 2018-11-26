Başkan Şahin 4 Yıllık Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
, 2014 yılından bugüne kadar yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "2014-2018 döneminde Osmaneli Belediyesi hizmetleri çöplükten şehitler parkını yaptık ve hizmete aldık. Çöplükten 150 bin metre karelik park yaptık. Yürüyüş alanları, bisiklet parkurları, spor alanları, sosyal hizmetler salonları, halı saha, çim futbol sahası, basketbol
sahası, tenis kortu, ağaçlandırma alanları ve çim alanlarıyla Osmaneli halkına hizmet eden büyük şehirler ölçeğinde parkı ilçemize kazandırdık. Belediyemiz kendi kaynakları ve ihale yöntemi ile konut ve iş yeri projesini gerçekleştirdi. 24 daire ve 21 iş yeri projemizle merkezde yeni bir çarşı oluşturduk. Belediyemize yeni projeler için kaynak sağlarken merkezde canlılığı arttırdık. Osmaneli'nde görüntüleri değiştirmeye başladık. Yeni projelerle belediyemize kaynak ve prestij kazandırmaya devam edeceğiz. Sakarya
ve Göksu
Sosyal Hizmetler salonlarını yaptık. Bin kişilik iki salonumuzla Osmaneli de büyük bir sorunu çözdük. Tüm organizasyonlara acık olan sosyal hizmetler salonlarımız yaz kış halkımızın hizmetinde" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Münür Şahin,Bilecik,Osmaneli
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:05