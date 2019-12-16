Başkan Şahin, Ankara'da temaslarda bulundu

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'na katılmasının ardından, kente yapılacak hizmetler için Başkent'te çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara'daki temasları değerlendiren Midyat Belediye Başkan Veysi Şahin; "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası nedeniyle ATO'da 81 ilden kadın temsilciler katıldı. Ayrıca farklı ülkelerden belediye başkanlarının toplantıda hazır bulundu. Bu şurada AK Partimizin her kademesinde kadınlara verdiği değeri apaçık ortaya koymuştur." Dedi.

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasının ardından Şahin, "Ankara'da yaptığımız temaslar sonucu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanları Fahri Kasırga'yı ve Dr. Sayın İsrafil Kışla' yı makamlarında ziyaret ettik. Kentimize yapılacak hizmetlerle ilgili taleplerimizi ilettik. Bölgemize büyük önem verdiklerini taleplerimizi olumlu karşılayarak önemli müjdeler verdiler." Dedi.

Midyat'ta çok amaçlı spor kompleksi

Çok verimli temaslarda bulunduklarını aktaran Şahin, "Ankara'daki temaslarımız sonucu Midyat İlçe Kaymakamımız Tekin Dundar, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan, Plan ve Proje Müdürümüz Şükrü Çelebi ve Fatih Atasal ile birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i de makamında ziyaret ettik. Midyat'ta çok amaçlı spor kompleksi için talepte bulunduk. Yapılacak spor kompleksi ile ilgili projemizi sunduk. İnşallah Midyat ilçemize Spor Kompleksi kazandıracağız. İlçemiz Midyat'a şimdiden hayırlı olsun. Bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz." Dedi.

Ankara'daki temaslarda AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Dargeçit Belediye Mehmet Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Artuklu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Demir'de hazır bulunarak ilçeleri ile ilgili taleplerini ilettiler.