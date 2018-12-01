Başkan Şahin, Asya Belediye Başkanlarıyla Deneyimlerini Paylaştı

Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, Türkiye
Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteğinde, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya
Belediye Başkanları Forumu (AMF) 5'inci Genel Kurulu çalışmaları kapsamında 21 Asya ülkesinden gelen belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel yönetim deneyimlerini paylaşan Başkan Şahin, sosyal, kültürel ve şeffaf belediyeciliğin inceliklerini anlattı. Asya ülkelerinin kalkınması, gelişmesi ve potansiyelinin açığa çıkarılması amacıyla turizm başta olmak üzere birçok konunun görüşüldüğü toplantıda, fikir alış verişinde bulunuldu. Gaziantep ile Asya kentleri arasındaki işbirliğini artırıcı protokoller imzalanarak ikili ilişkilere derinlik kazandırılması fikri gündeme getirildi, İpek Yolu
üzerinde göç müzesinin kurulması için iyi niyet beyan edildi. "Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri" temasıyla toplanan Asya Belediye Başkanları Forumu'nda, "Asya Kentlerinin Dayanıklılığı", "Asya Kentlerinin Yaşanabilirliği", "Akıllı Asya Kentleri" ve "AMF'nin 3'üncü Trafik ve Ulaşım Komitesi" başlıklı teknik konular görüşülecek. Kültürel gezi kapsamında, GAZİRAY, Kuzey Şehir, GASKİ Arıtma Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nurgana Hasan Celal Güzel
Kültür ve Spor Vadisi'ni yakından görecek katılımcılar, Zeugma
Mozaik Müzesini gezdikten sonra şehirden ayrılacak. - GAZİANTEP
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:20