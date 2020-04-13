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Başkan Şahin, Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesini değerlendirdi;

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği söyleyerek, "Başarılı bakanımızın göreve devam ediyor olmasından Türkiye ve Osmaneli büyük mutluluk duyuyor" dedi.

13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
Başkan Şahin, Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesini değerlendirdi;
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği söyleyerek, "Başarılı bakanımızın göreve devam ediyor olmasından Türkiye ve Osmaneli büyük mutluluk duyuyor" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak illerinde Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası büyük şehirlerde bazı sorumsuzların alışveriş yerlerine hücum ederek oluşturdukları bizlere yakışmayacak hareketleri sonrası bu gece istifa eden değerli bakanımızın istifasının Cumhurbaşkanımızca kabul edilmemesi Türk halkında büyük sevinç oluşturdu. Osmaneli halkı İçişleri Bakanımıza çok büyük destek verdi ve telefonlarımız kitlendi. Allaha şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın istifayı kabul etmemesi ile Osmaneli Halkı büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. Göreve geldiğinden bu yana teröre karşı kararlı duruşu ve çok başarılı bir şekilde süreci yönetmesi, teröre destek olanlara içeride, dışarıda, mecliste verdiği cevaplarla Türk halkının büyük takdirini kazandı. Teröristlerin belalısı olarak Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türkiye de teröre karşı çok büyük yol keteden bakanımıza Türkiye sahip cıktı. Teröre karşı başarısın yanı sıra deprem ve her türlü doğal afetlerde halkın haklı desteğini kazanan Süleyman Soylu her konuda Cumhurbaşkanımıza destek olarak risk alan ve terör örgütlerinin hedefi haline gelen vatansever bir kişiliğe ve terör sevinçlerinin de çok çekindiği bir devlet adamı. Sonuçta bu gece terör örgütlerini, onların yandaşlarını, Türkiye düşmanlarını gibi sevindiren kısa süreli kriz, yine onları üzecek şekilde sonuçlandı. Tüm Türkiye sevinirken, terör örgütleri ve onlara destek veren ittifakları, işbirlikçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, bakanımıza da başarılı hizmetlerini daha da arttırarak uzun yıllar Türkiye'ye hizmet etmeyi nasip etsin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Osmaneli, Türkiye, Güncel
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