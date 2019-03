Başkan Şahin: "Bütün Hemşehrilerimiz Belediye Yönetiminde Söz Sahibi Olacak"

Kaynak: İHA

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin , "Siyasi görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun bütün hemşehrilerimiz belediye yönetiminde söz sahibi olacak. İstişare kültürü Atakum'da hakim kılınacaktır" dedi.Başkan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle 'de Kardelen Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Site sakinlerinin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Şahin, Kardelen Sitesi sakinlerine 'Engelliler Hizmet Merkezi', 'Uyumayan Dijital Kütüphane' gibi sosyal ve eğitim projelerini anlattı."İstişare kültürü Atakum'da hakim kılınacaktır"Tevazu, samimiyet, gayret ve ilk günkü aşk ile vatandaşlarla bir olmaya, birlikte olmaya, onları dinlemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Şahin, "Siyasi görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun bütün hemşehrilerimiz belediye yönetiminde söz sahibi olacak. İstişare kültürü Atakum'da hakim kılınacaktır. Belediye faaliyetlerinde muhtarlar, STK 'lar ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyona, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizle iş birliğine açık bir yönetim anlayışı benimsenecektir. Yönetimde şeffaflık ve ortak akıldan taviz verilmeyecektir. Hedeflerimizi birlikte yönetim, şeffaflık ve ortak akıl ile başaracağız. Atakum için sevgiyle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.İhtiyaç sahiplerine Atakart ve sabah çorbasıSosyal Destek Projesi kapsamında 'Atakart'ı uygulamaya koyacaklarını söyleyen Başkan Şahin, "Bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gücendirilmeden evlerinin acil ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacak. İşe ve okullarına giden insanlarımız için sabah çorbası hizmeti vereceğiz. Atakum'da unutulmuş hiçbir insanımızı bırakmayacağız. Bu bizim aynı zamanda insani ve vicdani görevimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışımızı bu çizgimiz belirlemektedir" şeklinde konuştu."Muhtarlarımızla istişare kurulu kuracağız"Muhtarların şehrin en temel hizmet noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, "Mahalle sakinlerimizin ilk uğradıkları yerdir. Biz muhtarlarımızla düzenli olarak toplantılar yapacak bir kurul oluşturacağız. Bu toplantılarda bir ve beraber olarak birlikte hizmet edeceğiz. Bu hizmet anlayışımızın, ortak aklımızın, birlikte yönetim düşüncemizin temel yapısını oluşturacaktır. Muhtarlarımız, STK'larımız ve tüm Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte yönetimi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.Engellilere özel hizmet merkeziEngelli vatandaşların Atakum'un cadde ve sokaklarında rahat hareket edebilmeleri için kaldırımların yanı sıra, bina girişleri ve yol tasarımlarını da 'Engelsiz Atakum Projesi' kapsamında yeniden ele alacaklarını aktaran Başkan Şahin, "Ayrıca, sosyal belediyecilik anlayışımız kapsamında, hanesinde engelli bireyi bulunan ailelerimizin düğün, nişan, sünnet, cenaze, mevlid ve pazar alışverişleri gibi zaruri durumlarda engelli bireylerini rahatlıkla bırakabilecekleri ve içinde uzman görevlileri bulunan Engelli Hizmet Merkezi'ni kuracağız" dedi. Millet Bahçesi ve Kültür Sanat MerkeziHayata geçirecekleri Millet Bahçesi ile insanların daha huzurlu bir şekilde çocuğuyla dolaşabileceği, dinlenebileceği bir ortam oluşturacaklarını kaydeden Başkan Şahin, "Projelerimiz arasında yer alan Kültür ve Sanat Merkezi ile Türk kültür sanatına hizmet edeceğiz. Her türlü kursun verilebileceği Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerimize ve halkımıza yönelik faaliyetler yapılacak. Kültür Sanat Merkezi, Atakum'u festivaller şehri yapma hedefimize hizmet verecek ve Atakum, hedefleriyle bölgenin çekim merkezi olacaktır" diye konuştu.Uyanık Dijital Kütüphane ve bilgiye erişimEğitim ve Teknoloji Kampüsü projesi ile rehber öğretmenlere her türlü imkanı sunarak çocukların hayal gücünü geliştirmenin yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmeleri de takip etmelerini sağlayacaklarını belirten Başkan Şahin, ayrıca 7/24 Uyumayan Dijital Kütüphane ile başta gençler olmak üzere her kesimden sanat ve kitap meraklılarına hizmet vereceklerini de açıkladı. - SAMSUN