21.06.2019 12:05
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Başkan Şahin, çocukların isteğini yerine getirdi

Başkan Şahin, çocukların isteğini yerine getirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, TOKİ ve Aşağıköy'de ikamet eden çocukların parklarını yeşillendirme talebini yerine getirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin , TOKİ ve Aşağıköy'de ikamet eden çocukların parklarını yeşillendirme talebini yerine getirdi.

Geçtiğimiz sene oynadıkları yeşil alanın bu yıl kuraklaştığını belirten çocuklar, bu alanın tekrar yeşillendirilmesi için başkan amcalarından yardım istemişlerdi. Bu talep üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ekiplere talimatı üzerine, Karasu Mevkisinde yer alan Çocuk Oyun Parkı ve etrafındaki alanın yeşillendirme çalışması tamamlanarak, çocukların hizmetine sunuldu.Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan alanda Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları da yapıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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