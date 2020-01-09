Haberler » Güncel » Başkan Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber

Başkan Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerin hayatın birçok alanında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebepten gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.

09.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:55Başkan Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerin hayatın birçok alanında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebepten gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, demokrasiyle yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğini vurguladı.


Başkan Şahin, "Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.


Şahin, basın kuruluşların özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevini yaparken; ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemli olduğunu aktardı.


Başkan Fatma Şahin, mesajında, "Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan, onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensupları ise bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır. Yerelden ulusala çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Gaziantep'te, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında, bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli katkıları bulunmaktadır. Gazetecilik zor bir meslek. Zaman-mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinden, ailesinden çalan meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı, takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP


Gazeteciler Günü, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı - Haber
11:30  Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Haber
11:29  FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Haber
11:28  İstanbul'un en "havalı" balkon ve pencereleri için başvurular sürüyor - Haber
11:28  BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ (6) röportajlar - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:34:13