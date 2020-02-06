Haberler » Yaşam » Başkan Şahin'den baş sağlığı mesajı - Haberler

Başkan Şahin'den baş sağlığı mesajı

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Van'da meydana gelen çığ faciası ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası sebebi ile baş sağlığı mesajı yayınlayarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diledi.

06.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:49Başkan Şahin'den baş sağlığı mesajı
'in ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 'da meydana gelen çığ faciası ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası sebebi ile baş sağlığı mesajı yayınlayarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diledi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise, arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Bu sırada kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti. Bahçesaray'da meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin meydana geldiği bölge üçüncü çığ uyarısının ardından olası bir faciaya karşı boşaltıldı. Çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diliyoruz. Allah kış koşullarında mücadele eden görevli kardeşlerimize güç kuvvet versin, onların yardımcısı olsun" dedi.

Başkan Şahin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 180 kişinin yaralandığı hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diledi. - BİLECİK

Sabiha Gökçen, Osmaneli, Bilecik, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 13:43:55