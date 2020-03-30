Başkan Şahin'den corona denetimi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya'yı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan Corona Virüsü'ne karşı alınan tedbirler sıklaştırılıyor. Verilen ulusal mücadelede dezenfekte ve sosyal destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ekibiyle beraber yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri denetledi. Vatandaşları dinledi.

Ekibiyle beraber, virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana yoğun mesayi harcayan Başkan Fatma Şahin, çalışmaları yerinde görmek için denetime çıktı. Tamvay ve otobüs duraklarını inceleyen Şahin, araçlarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşımalara Türkiye'de ilk defa uygulanan sosyal mesafe şeritlerini yolculuk yapan vatandaşlara anlattı. Ayrıca Corona salgınına karşı alınna tedbirleri ve çalışmarı iletti. Başkan Şahin, Halkın bilinçlenmesi ve bu konua hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Zabıta ekipleriyle alışveriş marketlerde etiket kontrolü yaptı. Genelge kurallarına uyulup uyulmadığa baktı. Gıda bankasına geçerek, hazırlanan kolileri ve son durumu yerinde gözlemledi

Kaynak: Bültenler