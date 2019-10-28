Haberler » kultur-sanat » Başkan Şahin'den, esnaf ziyareti

Başkan Şahin'den, esnaf ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşma Esnaf ziyareti yapılırken talep ve önerileri alınırken, görüntüler Midyat'ta esnaf ziyareti MARDİN – Midyat'ta Kaymakam Kaymakam Tekin Dündar ile Belediye Başkanı Veysi Şahin esnaf ziyaretinde bulundu.

28.10.2019 09:59
Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşma
Esnaf ziyareti yapılırken talep ve önerileri alınırken, görüntüler Midyat'ta esnaf ziyareti
MARDİN – Midyat'ta Kaymakam Kaymakam Tekin Dündar ile Belediye Başkanı Veysi Şahin esnaf ziyaretinde bulundu.
Dündar ve Şahin, Ulucami, Ortaçarşı ve Yeni mahallede esnafı ziyaret edip, yolda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Dündar, imkanlar ölçüsünde esnafın isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.
Başkan Şahin, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnafla buluştuklarını belirtti.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Dündar ve Şahin'e teşekkür ettiler.
Başkan Şahin'den, esnaf ziyareti

Tekin Dündar, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA


Son Dakika kultur-sanat Haberleri
09:59 Başkan Şahin'den, esnaf ziyareti
01:08 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Ceviz Ağacı" filmi sanatseverlerle buluştu
19:30 Nikahın ardından 100 kilometre pedal çevirdiler
19:18 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
18:15 Ertuğrul Gazi Türbesi'ne bir günde 10 bin ziyaretçi
16:06 Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Üsküdarlılarla buluşacak
15:41 Fotoğrafları Beynimizin Algılarıyla Dalga Geçercesine Birleştirip Inception Etkisi Oluşturan Sanatçı
28.10.2019 12:28:34