Haberler » Yaşam » Başkan Şahin'den fabrika ziyaretleri - Haberler

Başkan Şahin'den fabrika ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çalışmaları kapsamında kentte faaliyetlerini sürdüren fabrikaları ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.

07.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:44Başkan Şahin'den fabrika ziyaretleri
Belediye Başkanı Semih Şahin, çalışmaları kapsamında kentte faaliyetlerini sürdüren fabrikaları ziyaret ederek, yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.

Firma sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Şahin, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi çalışmaları ve projeleri hakkında fikir alışverişlerin yapıldığı ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "İlimizin ekonomideki lokomotifi konumundaki fabrikaları ziyaret ederek, yetkililer ve çalışanlarla bir araya geldik. Bilecik Belediyesi olarak şehrimizin her alanda gelişip büyümesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca ilimize yapılacak yatırımlar konusunda da faydalı değerlendirmelerde bulunduk. Bütün firma yetkilileri ve çalışanlarına başarılı ve verimli bir çalışma hayatı diliyorum" dedi.

Fabrika yöneticileri ve çalışanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 16:36:04