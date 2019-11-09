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Başkan Şahin'den ilçe ve belde belediyeleri ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, çalışmaları kapsamında Bilecik'in Bayırköy beldesi ile Osmaneli ilçesini ziyaret ederek, belediye başkanları ve çalışanlar ile bir araya geldi.

09.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:17Başkan Şahin'den ilçe ve belde belediyeleri ziyaretleri
Belediye Başkanı Semih Şahin ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, çalışmaları kapsamında Bilecik'in beldesi ile ilçesini ziyaret ederek, belediye başkanları ve çalışanlar ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret eden Başkan Şahin, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları yanı sıra her iki şehir arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür ederek, el dokuma tezgahlarında yapılan hediyeleri takdim etti.

Daha Sona Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret eden Başkan Şahin, meslektaşı ile fikir alışverişinde bulundu. Başkan Şahin ziyaretinde ayrıca esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve görüşlerini dinledi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bayırköy, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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