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Başkan Şahin'den iş verenlere çağrı

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm iş verenlere, "Talebimiz hepimizin sağlığı için çalışanlarınıza iki hafta yıllık izin verin" çağrısında bulundu.

06.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:19
Başkan Şahin'den iş verenlere çağrı
Bilecik 'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm iş verenlere, "Talebimiz hepimizin sağlığı için çalışanlarınıza iki hafta yıllık izin verin" çağrısında bulundu.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüs Covid-19 kapsamında alınan önlemlerde kamu çalışanlarına idari izin kullanmalarına olanak tanınarak sağlıkçılar, belediye,emniyet, jandarma gibi zorunlu hizmet vermesi gerekenler hariç olmak üzere büyük oranda kamuda yoğunluk önlendiğini söyledi. Şirketlerde çalışanlar için işverenlere çalışanları desteklemeleri için kısmi çalışma konusunda esneklikler getirildiği anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Bazı şirketlerde ücretsiz izin kullanıyor, üretime ara verdi. Ancak her sabah geçerken üzülerek görüyoruz ki işçi kardeşlerimizin büyük bölümü işlerine devam ediyor. İlçemizdeki çoğu şirketimiz İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bursa, İzmir, Eskişehir, Sakarya ve yurt dışı gibi Korona virüsün yaygın olduğu şehirler ile ilişkili. Bu Osmaneli için büyük risk. Osmaneli Belediye Başkanı olarak evde kalın çağrısı yaparken utanıyorum. Her sabah günaydın diyerek selamlaştığımız kardeşlerimiz şirketlerde çalışmaya büyük oranda devam ediyor. Üretime ara verenler hariç çalışmalar, hareketlilik, servisler gibi yoğunluklar devam ediyor. Bazı şirketlerimiz üretime ara vermeye başladı. En iyi çözüm bizdeki tüm şirketlerin vakit geçirmeden aynı anda iki hafta yıllık izin kullanmaları. Zaten yıllık izin çalışanlarca mutlaka yıl içinde kullanılacak. Tüm çalışanların aynı anda iki hafta izne çıkması ilçemizi rahatlatacak ve Korona virüs riskini azaltacak. Osmaneli de üretim yapan tüm şirketlerin yönetici ve patronlarından ilçe halkı adına ricamız, bakım ve zorunluluklar dışında toplu olarak sendikalarla da anlaşarak iki hafta yıllık izin kullanmak. Bu durumda işçilerde ücret acısından sorun olmayacağı gibi devlete ve işverene de ilave yük gelmeyecek.İşçi kardeşlerimiz yıllık izinlerini sağlıkları ve ailelerinin sağlığı için mutlaka kabul ederler sendikalar buna destek verir. Osmaneli Belediye Başkanı olarak tüm iş verenlerden ricamız,talebimiz hepimizin sağlığı için çalışanlarınıza iki hafta yıllık izin verin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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