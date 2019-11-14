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Başkan Şahin'den Millet Bahçesine onay ve katkı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'te yapılacak olan Millet Bahçesine, Bilecik Belediyesi olarak onay vermekle kalmayıp, normalde 40 dönüm arazi üzerinde yapılacak projeye 10 dönüm artı yer vererek projeyi daha da güzelleştireceklerini kaydetti.

14.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:34Başkan Şahin'den Millet Bahçesine onay ve katkı
Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'te yapılacak olan Millet Bahçesine, Bilecik Belediyesi olarak onay vermekle kalmayıp, normalde 40 dönüm arazi üzerinde yapılacak projeye 10 dönüm artı yer vererek projeyi daha da güzelleştireceklerini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'la bir araya gelen Başkan Şahin, Bilecik'in başta altyapı ve diğer önemli sorunları hakkında Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan projeleri sunarak, bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Varank'a, Bilecik'teki çöp sahasında meydana gelen yangınlar ile altyapı ve kanalizasyon çalışmalarına ilişkin hazırladıkları projeleri sunduklarını da hatırlatan Başkan Şahin, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya gelerek, şehrimizin birikmiş sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yaklaşık 2 saat süren toplantı son derece verimli geçti. Başta altyapı ve kanalizasyon olmak üzere, sadece idareten çözümler getirilmiş ve büyük sıkıntılar doğuran bu sorunlara ilişkin geçici değil, kalıcı çözüm önerilerimizi sunduk. Bununla birlikte şehrimize yapılacak olan Millet Bahçesine ilişkin gerekli onayı vermekle birlikte 40 dönüm arsaya ilave olarak 10 dönüm daha katkı vermeyi düşünüyoruz. Mevcut Devlet Hastanesinin olduğu alanda gerçekleştirilmesi planlanan Millet Bahçesine, Bilecik Belediyesi olarak Milli Egemenlik Parkı'mızın olduğu alanı ilave ederek, 10 dönüm daha fazla katkı vermeyi planlıyoruz. Amacımız yeter ki şehrimiz güzelleşsin, şehrimiz daha da yaşanabilir bir yer olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Fatma Varank, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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