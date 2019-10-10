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Başkan Şahin'den öğrencilere coğrafya atlası

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, öğrencilere kendi elleri ile belediye tarafından hazırlanan ilçenin coğrafi bilgilerini de içeren coğrafya atlası hediye etti.

10.10.2019 15:35Başkan Şahin'den öğrencilere coğrafya atlası
DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, öğrencilere kendi elleri ile belediye tarafından hazırlanan ilçenin coğrafi bilgilerini de içeren coğrafya atlası hediye etti.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'den eğitime destek. Her fırsatta eğitim kurumlarını ziyaret eden ve ihtiyaçları gidermeye çalışan Başkan Birol Şahin bu kez öğrencilere belediye tarafından hazırlanan ilçenin coğrafi bilgilerini de içeren coğrafya atlası dağıttı. Şahin, "Belediye Başkanlığımız tarafından öğrencilerimize yönelik hazırlanan ilçemizin coğrafi bilgilerini de içeren coğrafya atlası yaptırdık. Yaptırdığımız bu atlasları ilçemizdeki okullarımıza dağıtım yaparak eğitime katkı sağlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Atlasları eline alan öğrenciler büyük bir heyecanla inceleyerek Başkan Şahin'e teşekkür ettiler. - DÜZCE

Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel

Kaynak: İHA

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