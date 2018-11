Başkan Şahin'den Özel Halk Otobüsçülerine Müjde

13 Kasım 2018 Salı 14:52



Özel halk otobüslerinin en büyük sorunu olan ücretsiz geçişlerden kaynaklan hak kayıpları ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'den müjde geldi. Başkan Şahin, "Samsun genelinde ayakta yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin ücretsiz geçişlerden dolayı oluşan kayıplarının yarısını Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayarak esnaf arkadaşlarımıza destek olacağız" dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'da ulaşım hizmetini sağlayan halk otobüsü işletmecileri ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda ulaşım hizmeti veren işletmecilere seslenen Şahin, "Problemler sadece halk otobüsleri ile ilgili değil. Problemler biterse zaten insanın yapacağı da bir iş kalmaz. Ancak biz yöneticilerin işi problemleri çözmek olmalı. Biz de geldiğimiz günden beri nerede bir problem varsa sorunlardan kaçarak değil onların üzerine giderek, taraflarla görüşerek ortak akılla problemleri çözmeye gayret ediyoruz. Samsun gerçekten önemli bir şehir. Samsun'un potansiyelleri çok fazla. Önemli olan bu potansiyelleri harekete geçirmek için topyekun şehir olarak bir şeyler yapmamız. Samsun için fikir üreten çalışan herkesi dinleyerek şehrimizin sorunlarını bitirmeye kararlıyız" diye konuştu."Otobüsçülerimizin mağduriyetlerini bitireceğiz"Özel halk otobüsçülerine müjde de veren Şahin, "Özel halk otobüs işletmelerin en büyük sıkıntısı biliyoruz ki ücretsiz geçişler. Samsun genelinde ayakta yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerimizin ve Samulaş A.Ş'nin ücretsiz geçişlerden dolayı oluşan kayıplarının yarısını Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayarak esnaf arkadaşlarımıza destek olacağız. Bugün imkanlarımız bu kadar. İnşallah belediye güçlendikçe desteklerimiz daha da artacak. Çünkü siz yolunuza devam edemezseniz yaptığımız işlerden keyif almamız mümkün değil. Bu kararın hayırlı olmasını dileklerimle, hepinize kazasız belasız bir şekilde helalinden bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.Samsun'a her alanda yatırımSamsun'da tarım, sanayi ve turizm anlamında birçok yatırım planladıklarını da belirten Başkan Şahin, şunları söyledi: "Şu an bir geçiş dönemi. Eğer partimiz bize yeniden devam diyerek görev verirse 5 yıl daha inşallah hep beraber şehrimizi hak ettiği kalkınmışlık seviyesine ulaştırmak için gayret göstereceğiz. Belediye Başkanlığı sadece rutin hizmetleri yapmaktan ibaret değil. Ben bugüne yapmış olduğum başkanlığı görevimde yüzde 50'inin üzerinde şehrimizi nasıl kalkındırır ve geliştiririz anlamında çalışmalar yaptık. İki tane önemli ovamız var. Tarımda katma değeri nasıl artırırız düşüncesiyle birçok çalışmamız var. Organize Sanayi Bölgelerimizi geliştirerek şehrimize yatırımcıları çekmek adına birçok çalışmamız var. En önemli hedefimiz Samsun'da istihdam sorununu çözmek. Bunun yanı sıra turizm potansiyelleri olarak çok önemli bir konumdayız. Samsun olarak turizmden daha çok pay almayı hedefliyoruz. Tarım, sanayi ve turizm olarak çok önemli yatırımlarımız var. Kısacası bu problemleri çözmeden ne şoför esnafımızın sorunu çözülür ne de diğer vatandaşlarımızın. Çünkü her şeyin başın ekonomi."Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Vatansever, Samsun Esnaf ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan ve çok sayıda otobüs işletmecileri ve çalışanları katıldı. - SAMSUN