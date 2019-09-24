Haberler » Yaşam » Haber

Başkan Şahin'den TFF Riva Tesislerine ziyaret

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Riva Tesisleri'ni ziyaret etti.

24.09.2019 12:13Başkan Şahin'den TFF Riva Tesislerine ziyaret
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Riva Tesisleri'ni ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Eski milli sporcularımız efsane isimlerle altyapı hakkında görüşmek ve bir araya gelmek çok güzeldi. Onların önerileriyle ve TFF destekleriyle Osmaneli'nde altyapıda çok daha başarılı ve örnek çalışmaları gerçekleştireceğiz. Osmaneli Spor Tesisleri konusunda da örnek bir kent olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Türkiye Futbol Federasyonu, Münür Şahin, Osmaneli, Riva, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:07 Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Emet'te
13:06 (Özel) Küçük Rabia'nın gözyaşları yürekleri burktu
13:01 Suriye'deki göçmenlerin trajedisi kamerada
12:55 Kadınların imece usulü kış hazırlığı
12:53 TÜRKAV'dan memurlarda emeklilik sistemi semineri
12:51 Bozüyük'te ilçe spor güvenlik kurulu toplantısı
12:35 Müdür Palamut, Başkan Yaman ile bir araya geldi