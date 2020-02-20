Haberler » Ekonomi » Başkan Şahin Düzce'nin yurt dışına açılması için çalışıyor - Ekonomi

Başkan Şahin Düzce'nin yurt dışına açılması için çalışıyor

Kosova Serbest Ticaret Anlaşması fırsatları toplantısına katıldılar.

20.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:13Başkan Şahin Düzce'nin yurt dışına açılması için çalışıyor
Serbest Ticaret Anlaşması fırsatları toplantısına katıldılar.

TOBB'da Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları konulu toplantı düzenlendi. Türkiye ve Yurt Dışı pazarlarda 'nin ticaretinin gelişmesi, yatırımcıların uluslar arası pazarlarda daha çok yer alabilmesi için hem TOBB faaliyetlerinde hem de Düzce Valiliği ile koordineli şekilde harici olarak yurt dışı yatırımcılarla sürekli temasta olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Üyesi Murat Taştepe ile birlikte Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları konulu toplantıya katılarak buradaki fırsatlar ve kamusal desteklerle ilgili bilgiler aldı. - DÜZCE

Kosova, Düzce, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 13:43:49