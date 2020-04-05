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Başkan Şahin Düzmeşe köyündeki biber kurutma evlerini inceledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Münür Şahin, Düzmeşe köyünde üretilen toz ve pul biber üretilen kurutma evlerini inceledi.

05.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:41
Başkan Şahin Düzmeşe köyündeki biber kurutma evlerini inceledi
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Münür Şahin, Düzmeşe köyünde üretilen toz ve pul biber üretilen kurutma evlerini inceledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Düzmeşe köyünde çiftçilerin kendi imkanlarıyla ve tamamen doğal ortamda yaptıkları toz ve pul biber üretilen kurutma ve öğütme evlerini inceledi. Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Eskiden Osmaneli'nin en önemli işlenmiş tarımsal ürünlerinden biride toz ve pul kırmızıbiber üretimiydi. İlçemizde yetişen özel biberlerden elde edilen tamamen doğal ortamda üretilen toz ve pul kırmızıbiber Türkiye çapında üne sahipti ve çiftçimizin ürettiği biberler kamyon kamyon başka illere gönderilirdi. Üretimi biber evi dediğimiz kerpiç ve ahşaptan yapılan binalar içinde sobalar ile oluşturulan sıcaklığın ızgaralar üzerindeki kavak çıtalardan yapılma elekler üzerine serilen biberlerin doğal olarak ısıtılmasıyla biberler kurutulurdu. Sonra kuruyan biberler değirmenlerde çekilerek kırmızı toz veya pul biber haline getirirdi. Acılı ve acısız olmak üzere pul veya toz biber şeklinde işlenmiş olan ürünler Türkiye'nin her yerine gönderilirdi. Bugün Düzmeşe köyü eşrafından Ramazan Kaba ve Orhan Baykan ile birlikte köydeki mevcut ve artık çok da kullanılmayan Biber Kurutma Evlerini inceledik. Köyden aldığımız ve daha önce de kısmen bildiğimiz üretim metotlarını gözden geçirdik. Teknik ekibimiz ve diğer incelediğimiz modern kurutma fırınlarını da düşündüğümüzde kendimize göre bir tesis kurma kararı vereceğiz ve tesisi bu sezona yetiştireceğiz. Biber kurutma tesisimizi, diğer sebze ve meyve çeşitlerini de kurutacak şekilde doğal yolla ve eski metodolojiyi modernize ederek kuracağız. Bu sezona mutlaka yetiştireceğimiz yeni ilave tesislerimizle Osmaneli acılı-acısız kırmızı toz ve pul biberini tekrar üreteceğiz. Pazar konusunda sıkıntımız olmayacak. Doğal, katkısız ve de eski metotla üretilen değerli bir ürün olarak marketlerde ve özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında ürünümüz diğer ürünlerimiz gibi yerini alacak. Osmaneli tarımına yine büyük katkı sağlayacak bu proje ile özel sektöre de örnek olacağız ve önünü açacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Düzmeşe, Güncel
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