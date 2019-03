Başkan Şahin'e 3 Koldan Destek

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, önce emlakçılar ile bir araya geldi, ardından sırasıyla 2. el oto satıcıları ve nakliyeci esnafıyla buluştu. Başkan Şahin, her 3 meslek grubu üyelerinden de tam destek aldı.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, seçim çalışmaları kapsamında sırasıyla Emlakçılar Odası üyeleriyle bir araya geldi, ardından 2. El Otomotivciler Derneği ve Nakliyeciler Sitesini ziyaret etti. Zihni Şahin'e yakın ilgi gösteren 3 meslek grubunun üyeleri, seçimde destek olacaklarını belirterek moral verdi.Başkan Zihni Şahin, ilk olarak AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ve her iki partiden teşkilat mensuplarıyla birlikte meclis üyesi adayları Sezgin Aydın ve Hamdi Bodur'un ev sahipliğinde emlak sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Şahin, burada kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek başladığı konuşmasında ayrıca, "Emlakçının sorununu emlakçı, galericinin sorununu galerici bilir. O yüzden her iş koluyla istişare içindeyiz. Sorunları birlikte tespit ederek çözüme birlikte ulaşacağız" dedi.Daha çok yeşil alan, daha çok konfor Daha sonra beraberindekilerle birlikte 2. El Otomotivciler Derneğine, sonrasında ise Nakliyeciler Sitesine geçen Başkan Zihni Şahin, her 2 meslek grubu üyelerine yönelik yaptığı konuşmalarda da önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Atakum'da daha çok yeşil alan oluşturmak ve insanların yaşam standartlarını yükseltmek için projeler yapacağız. Şehrin konforunu ne kadar yükseltirsek insanlar o kadar mutlu yaşayacaktır. Bundan sonra bizim işimiz bu olacak. Ortak akılla, herkese önem ve değer vererek çalışacağız. Atakum'da birlikte yönetimi esas alacağız. Şeffaflık ve tasarruf ana ilkemiz olacak" diye konuştu.Küçük Sanayi Sitesi, Kültür KompleksiŞahin yapmayı planladığı projeleri hakkında şunları söyledi:"Atakum kültür, sanat ve turizm şehri olma yönünde ilerleyecek. Atakum'a küçük sanayi sitesi kesinlikle olacak. Araçları arızalandığında insanlar Tekkeköy'e kadar gitmeyecek. Atakum'da çok amaçlı kültür kompleksi yapmayı, yeşil alanları arttırmayı, gençlerle ilgili spor alanları kurmayı hedefliyoruz. Gençler, streslerini atacak alanları olmazsa kötü alışkanlıklara da yönelebiliyorlar. Trafikle ilgili problemleri inşallah Büyükşehir ile beraber çözeceğiz. Kapalı ve açık otoparklarlar, kapalı pazar yeri ve diğer sosyal projelerimizle geliyoruz. Kadın girişimcilerimiz her yerde çok aktif durumdalar. Onların üretimlerine destek vererek, ürettiklerini satmak için pazarlar oluşturacağız. Bugüne kadar halkın istifadesine açılmamış Kocadağ'a sosyal tesisler yaparak orayı hem Atakumluların hem de Samsunluların istifadesine sunacağız. Burada konaklama, mesire alanları ve restoranları ile güzel bir alan oluşturacağız. Turizm anlamında Samsun'a gelenler hep Atakum'u konuşuyorlar. Bizim de turizmden iyi bir pay almamız için hizmet sektöründe devam etmemiz gerekiyor ve onu geliştirmemiz gerekiyor. Samsun'da turizm anlamında büyük gelişme oluyor. 8-10 yıl içerisinden de çok sayıda otel yapıldı. Buna karşın basında, 'Oteller boşuna yapıldı', 'Samsun otel mezarlığı olacak' diye haberler çıktı. Fakat geçen yıl otellerin ihtiyaca cevap vermediğini, misafirhaneler bile dolduğunu gördük. Bu yıl Gazi Mustafa Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlayacağız. Şu anda bir kaç aylık rezervasyonlar dolmuş, otellerde yer yok. Bunu iyi bir şekilde değerlendirirsek, 19 Mayıs'ı bir simge haline getirip her 19 Mayıs'ta insanların kentimize gelmesini sağlayabiliriz. Milli Mücadele'nin ve kurtuluşun şehriyiz. Bu nedenle hem Milli Mücadele'nin hem kurtuluşun simgesi olmalıyız. Kültür, sanat ve turizm şehri olma yönünde yolumuza devam edeceğiz." - SAMSUN