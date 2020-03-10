Başkan Şahin'e Yeşilay'dan ziyaret
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da yapımı devam eden Yeşilay Kamp Merkezi'ne destek veren Kaynaşlı Belediye Başkanı'na Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı nedeni ile ziyaret gerçekleştirildi.
10.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:25
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı 'da yapımı devam eden Yeşilay Kamp Merkezi'ne destek veren Kaynaşlı Belediye Başkanı'na Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı nedeni ile ziyaret gerçekleştirildi.
Yeşilay Kaynaşlı Şubesi, Yeşilay Genel Merkezi tarafından Kaynaşlı'nın Yaylagöl mevkinde yapımı devam eden Kamp Merkezi'ne destek veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı nedeni ile yapılan ziyarette Şube Başkanı İsmail Korkmaz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i Yeşilay'a hem üye yaptı hem de rozet taktı. - DÜZCE
Yeşilay Kaynaşlı Şubesi, Yeşilay Genel Merkezi tarafından Kaynaşlı'nın Yaylagöl mevkinde yapımı devam eden Kamp Merkezi'ne destek veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı nedeni ile yapılan ziyarette Şube Başkanı İsmail Korkmaz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i Yeşilay'a hem üye yaptı hem de rozet taktı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Şahin'e Yeşilay'dan ziyaret
Etiketler : Birol Şahin, Kaynaşlı, Yeşilay, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün