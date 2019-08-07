Haberler» Yaşam» Haber

Başkan Şahin esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

07.08.2019 12:26 Başkan Şahin esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini önemsediklerini belirten Başkan Şahin, "Şehrimizdeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik, çaylarını içtik. Her zaman dediğimiz gibi esnafımız ve vatandaşlarımızın görüşlerine çok önem veriyoruz. Bütün esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:05   Bayırköy'ün elektrik sorunları görüşüldü
13:53   Öğrenciler Şeyh Edebali Üniversitesi'ni tercih etti
13:52   Beyazgül, belediyenin meyve fidanlığında üzüm topladı
12:51   Saç hücreleri yanan Zeynep, hayalini kurduğu peruğa kavuştu
12:26   Başkan Şahin esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
12:18   SERKA'nın 67. Yönetim Kurulu Toplantısı Kars'ta yapıldı
12:04   Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda