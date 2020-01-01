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Başkan Şahin esnafın yeni yılını kutladı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

01.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:03 Başkan Şahin esnafın yeni yılını kutladı
Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

2020 yılının ilk gününde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindeki partililer şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, esnaf ile sohbet etti ve çay içti. Vatandaşlar ve esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve beraberindekilere teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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