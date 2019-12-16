Haberler » Güncel » Başkan Şahin: Gönül Adamı Mevlânâ'nın Sözleri geleceği aydınlatıyor - Haber

Başkan Şahin: Gönül Adamı Mevlânâ'nın Sözleri geleceği aydınlatıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk–İslâm Mutasavvıfı Hazreti Mevlânâ'nın yaşamı boyunca hayatını insanlığa adamış bir gönül adamı olduğunu belirterek, büyük düşünürün dilinden dökülen sözlerinin geleceğe ışık tuttuğunu bildirdi.

16.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:47Başkan Şahin: Gönül Adamı Mevlânâ'nın Sözleri geleceği aydınlatıyor

Mevlânâ'nın 746'ncı vuslat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan başkan Fatma Şahin, "Bakın ne de güzel söylemiş Mevlânâ, 'Ayrı ayrı bedenlerde bir canız; ister küçük olalım, ister ihtiyar, ister genç... Mademki, hem yaratılışta biriz, hem dirilişte; canların bu ayrılığı ne vakte dek sürecek... Gülle dikene tahammül etmek adamlıktır ama insanın asıl, insanlarla uzlaşması gerek.' İnsan olarak din, dil, ırk gözetmeksizin uzlaşmamız gerek. Kanayan yaralarımızın temeline baktığımızda insanlık dışı zulümle yapılan baskılar var. Ama Mevlânâ Hazretlerinin mesajları bize, baskıyla, şiddetle, iktidar hayalleri kuranların ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde bize anlatmaktadır. Sıkıntılar karşısında sabreden, birbirine kenetlenen bir milleti; hiçbir güç ve irade yıkamaz. Bizler zulüm görenlerin yanında olduğumuz, onlara soframızı, yüreğimizi açtığımız sürece hiçbir güç bize diz çöktüremez. Rabbine kavuşmayı düğün gecesi addeden, 7 asır öncesinde zaman ve mekan ötesi mesajlarıyla tüm insanlığı kucaklayan hâlâ sevenlerinin gönlünde hoşgörünün, muhabbetin, kardeşliğin timsali olarak yaşayan Mevlana'mız bir gönül eriydi, o yaşadığımız şu çağda en çok ihtiyacımız olan sevgiyi, şefkati, merhameti, gönül demliğinde pişirip bizlere Mesnevi'siyle yaşantısıyla ikram etmiştir" ifadelerini kullandı.

Ziya Paşa'nın "Zulmle âbâd olanın, âhiri berbâd olur" sözüne atıfta bulunan Şahin, zalimin zulmünün hiçbir zaman yanına kâr kalmayacağını kaydetti.

Mevlana'nın "Karıncaların sesini duyan Rabbim, Elbette gönüllerin feryadını da duyar" sözünü hatırlatan başkan Fatma Şahin, şöyle tamamladı: "Değerli Hemşehrilerim, Büyük Türk–İslâm Mutasavvıfı Hazreti Mevlânâ'nın 746'ncı Uluslararası Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arûs'un ülkemizin, tüm insanlığın birlik ve beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum."


Mevlana Celaleddin Rumi, Fatma Şahin, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38 Kocaeli kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis-arşiv - Haber
17:38 Kilis'te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi - Haber
17:36 Metin Hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava - Haber
17:33 Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi - Haber
17:33 SGM'de yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenlendi - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:42:28