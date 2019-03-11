Başkan Şahin'in Esnaf ve Ev Ziyaretleri

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri devam ediyor.
Osmaneli esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Şahin, "Seçim çalışmalarımız kapsamında esnaf ve ez ziyaretlerinde bulunduk. Bizleri çok büyük destek veren Osmaneli halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. 31 Martta Osmaneli halkı kendi iradesini hiçe sayarak aday belirleyenlere sandıkta cevabını verecek. Osmaneli halkı önümüzdeki 5 yılda kenti yönetecek başkanını kendisi belirlemek için sabırsızlanıyor" dedi.
Öte yandan Başkan Şahin çalışmaları kapsamında Osmaneli Avcılar
Kulübü üyeleriyle bir araya geldi. - BİLECİK
Münür Şahin, Bilecik, Osmaneli, Yaşam
Kaynak: İHA