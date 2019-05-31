Başkan Şahin'in Ramazan Bayramı mesajı

Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "Sevgi ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bayramlar, aynı zamanda birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu zaman dilimleridir. Şehrimiz, ülkemiz ve bütün dünyada çocukların sevindiği, kardeşlik ve paylaşmanın arttığı bir yaşam temennisiyle bütün hemşehrilerimiz, milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Semih Şahin
, Bilecik
, Ramazan Bayramı
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